La haine envers les journalistes «a dégénéré en violence», déplore Reporter sans frontières

L’organisme Reporter sans frontières (RSF), qui a publié jeudi son classement mondial 2019 de la liberté de presse, s’inquiète de voir que les conditions des travailleurs de l’information se sont dégradées, d’autant que « la haine» envers les journalistes «a dégénéré en violence ».

RSF affirme d’emblée que « le nombre de pays considérés comme sûrs, où les journalistes peuvent exercer leur métier en toute sécurité, continue de se réduire, tandis que les régimes autoritaires renforcent leur emprise sur les médias ».

Le classement RSF scrute chaque année l’état de la liberté de presse dans quelque 180 pays et territoire. Sa dernière édition s’inquiète de voir se déclencher « une mécanique de la peur très préjudiciable à l’exercice serein du journalisme ». L’organisme souligne une « hostilité à l’encontre des journalistes » et mentionne que de certains dirigeants politiques, par des prises de positions haineuses contre les reporters, ont fini « par susciter des passages à l’acte plus graves et plus fréquents ».

Le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, se montre inquiet. « Si le débat politique glisse subrepticement ou manifestement vers une ambiance de guerre civile, où les journalistes font figure de victimes expiatoires, les modèles démocratiques sont en grand danger, explique-t-il. Enrayer cette mécanique de la peur est une urgence absolue pour les femmes et les hommes de bonne volonté, attachés aux libertés acquises au long de l’histoire. ».

Selon le classement, le pourcentage de pays qui affichent une situation « bonne » ou « plutôt bonne » a chuté de 26 % à 24 %.

RSF souligne le cas des États-Unis, qui ont perdu trois rangs au classement. Le pays chute en 48e position et se retrouve ainsi dans la catégorie « problématique » de l’organisation.

« Jamais les journalistes américains n’avaient fait l’objet d’autant de menaces de mort. Ils n’avaient jamais non plus autant sollicité d’entreprises privées pour assurer leur sécurité », dit le rapport, qui rappelle au passage la fusillade qui a fait cinq morts dans la rédaction du quotidien local The Capital Gazette, à Annapolis, au Maryland.

C’est d’ailleurs la zone « Amérique du Nord et du Sud » qui voit son pointage se dégrader le plus en 2019 (une baisse de 3,6 points de pourcentage), notamment en raison de la dégringolade de 24 positions du Nicaragua (114e).