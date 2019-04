Bell demande au CRTC de révoquer la licence de TVA Sports

Convoqué mercredi matin devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), le chef de l’exploitation de Bell, Mirko Bibic, a demandé la révocation de la licence de TVA Sports. Le président et chef de la direction de Québecor Pierre Karl Péladeau a quant à lui affirmé que son entreprise a brouillé le signal sa chaîne sportive aux abonnés de Bell parce que l’entreprise n’avait « plus d’alternative ».

Québecor et Bell ont été sommés en audience par le CRTC pour déterminer si le Groupe TVA a enfreint les règles du Conseil, qui oblige deux partis en litige commercial de respecter le statu quo en ne bloquant pas la diffusion comme moyen de négociation. Le CRTC cherche à savoir s’il devrait émettre une ordonnance, ou plus durement, suspendre la licence de TVA Sports.

Mirko Bibic, de Bell, a déclaré lors de cette audience menée par le président du CRTC Ian Scott que la décision de l’organisme réglementaire « doit établir clairement et sans équivoque que de telles malversations réglementaires préméditées et intentionnelles ne seront pas tolérées. […] Par conséquent, nous demandons respectueusement au Conseil de révoquer la licence de TVA Sports ».

Si le CRTC ne se montre pas disposé d’agir de la sorte, Bell estime qu’il serait au moins nécessaire que TVA Sports voit sa licence de diffusion suspendue jusqu’au 30 juin — la fin des séries éliminatoires de hockey de la LNH. Bell demande aussi une ordonnance qui serait active dès alors, « afin de maintenir le signal et d’imposer toutes conditions associées à la suspension ». Une injonction émise vendredi par la Cour supérieure exige le maintient du signal de TVA Sports aux abonnés de Bell jusqu’au 23 avril.

« Étant donné ses actions calculées et dommageables, Québecor doit faire l’objet des sanctions les plus sévères », a insisté Robert Malcolmson, le premier vice-président, affaires réglementaires et relations gouvernementales de BCE, la société mère de Bell.

«Nous ne pouvons plus attendre»

En début d’audience, Québecor a défendu son geste d’éclat par l’urgence de la situation.

« Nous ne pouvons plus attendre une mise à jour de politique ou la révision de la Loi », a déclaré M. Péladeau, qui aimerait obtenir une meilleure redevance pour sa chaîne sportive en plus d’être du forfait « bon » de Bell, comme son compétiteur RDS (propriété de Bell).

M. Péladeau, qui a souvent contesté le CRTC, veut plus de pouvoir dans sa négociation.

« Nous sommes d’avis que le pouvoir de négociation des télédiffuseurs face aux télédistributeurs doit être rétabli immédiatement, a-t-il dit devant le président du Conseil, Ian Scott. Ceci passe obligatoirement par le retrait du signal d’une chaîne en cas d’impasse lors des négociations, comme ces pratiques existent dans bien d’autres juridictions, comme en France et aux États-Unis, notamment. »

« De surcroît, nous soutenons que le Conseil n’a pas le pouvoir, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, d’imposer la règle du statu quo, surtout lorsqu’une partie ne désire pas poursuivre une relation commerciale avec une autre partie », a ajouté le patron de Québecor.

«Protéger les Canadiens»

En ouvrant les audiences à Gatineau, le président du CRTC a rappelé le rôle du conseil pour « protéger les Canadiens » qui sont, selon Ian Scott, « victimes de ce différend ».

« Nos services de règlement des différends ont pour but d’assurer le déroulement équitable et de bonne foi des négociations », a déclaré M. Scott dans un discours d’ouverture.

La semaine dernière, la Cour supérieure du Québec a ordonné à Québecor de rétablir le signal des trois chaînes de TVA Sports aux abonnés de Bell avant vendredi soir dernier, ce que Québecor a fait.

Le juge Claude Champagne a noté que Québecor était de toute apparence en violation d’une clause de son contrat avec Bell, qui impose un préavis de 180 jours avant de résilier le contrat, ce qui n’a pas été fait, de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements du CRTC ainsi que de deux avis du CRTC, soit une directive et une ordonnance lui enjoignant de ne pas interrompre le signal.

Avec La Presse canadienne