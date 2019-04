La Cour ordonne à Québecor de rétablir le signal de TVA Sports

En attendant une rencontre au sommet avec le CRTC mercredi, Québecor s’est vue forcée par la Cour de rétablir dès 18 h vendredi le signal de TVA Sports pour les abonnés de Bell.

Dans une mêlée de presse qui a suivi la décision, le président et chef de la direction de Québecor Pierre Karl Péladeau a affirmé que son entreprise allait « bien sûr respecter l’injonction. »

Le juge Claude Champagne se penchait vendredi au Palais de Justice de Montréal sur une demande d’injonction déposée par Bell, aux prises avec son compétiteur Québecor dans une guerre commerciale, entre autres au sujet des tarifs de redevances qui sont versés par Bell à Québecor pour les trois sous-chaînes de TVA Sports.

Dans sa décision, le juge Champagne a par contre permis à Québecor de continuer à diffuser des publicités sur l’enjeu du litige, invoquant la liberté d’expression. Ces publicités sont décriées par Bell en raison du ton qui y est adopté, et qui laisse croire que le retrait du signal est sa décision. Vendredi en cour, l’avocat de Bell Francis Rouleau avait plaidé que Québecor cherche à tromper le public avec l’intention de nuire à sa cliente, une affirmation « éhontée ».

Contester la loi

Le groupe Québecor a entamé sa défense vendredi en disant n’avoir rien fait d’illégal en retirant le signal de TVA Sports aux abonnés de Bell puisque la réglementation du CRTC qu’il a enfreint est invalide.

L’avocat de Québecor, Me Neil Peden, est venu dire à la Cour supérieure, vendredi, que son client entendait contester la validité de l’article 15 du règlement du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui oblige le maintien du service lorsqu’il y a un litige entre les parties.

« C’est pas une question de faire fi de la loi, c’est une contestation de la loi », a-t-il déclaré.

Me Peden a indiqué au juge Claude Champagne que Québecor irait mener cette contestation lors de l’audience à laquelle la CRTC l’a convoqué, mercredi prochain, et qu’en cas d’échec, il porterait la cause en Cour d’appel fédérale.

Avec La Presse canadienne

Plus de détails à venir.