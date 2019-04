La direction de TV5 désavouée par sa rédaction

Photo: Franck Fife Agence France-Presse

Paris — La rédaction de TV5 Monde a adopté une motion de défiance à l’encontre de sa direction pour protester contre le nouveau projet éditorial jugé « indigent » et « la gestion pitoyable des ressources humaines », selon un texte transmis à l’AFP. La motion de défiance a été soumise au vote entre vendredi et mercredi soir, et 73 journalistes sur une rédaction de 99 personnes ont participé au scrutin, précise la SDJ (Société des journalistes) de TV5 Monde. À la question « faites-vous confiance à Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, pour préserver et développer la qualité et les moyens de l’information à TV5Monde ? », le Non a recueilli 76 % des suffrages. Et 80 % des votants ne font pas non plus confiance à « l’ensemble de la direction de l’information ». Sollicitée par l’AFP, la direction de TV5 Monde n’a pas souhaité réagir.