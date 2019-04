Alain Gravel cède sa place à la barre de l’émission matinale de Radio-Canada

Marie-Michelle Poisson - Inscrite 11 avril 2019 11 h 15

Bien

J'en suis ravie et j'espère que le ton de l'émission redeviendra plus pausé et plus informatif. À mon avis, ce n'est pas le mandat de Radio-Canada de tenter d'imiter les concurrents avec de l'humour douteux. Il faudrait songer redonner la priorité au chroniqueurs et chroniqueuses et leur laisser tout le temps de rendre compte de leur travail de recherche. On ne devrait pas leur couper systématiquement la parole. Ils et elles qui ne doivent pas se sentir obligés de raconter des anecdotes sans grand intérêt pour nous divertir ( anecdotes qui deviennent vite «malaisantes» lorsqu'elles impliquent leurs familles...). Le matin, les auditeurs ont besoin d'informations essentielles pour planifier leur journée (leur semaine ou leur fin de semaine...) et se mettre à jour sur les sujets d'actualité. Vouloir en faire trop devient vite agaçant.