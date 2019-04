«Le Devoir» en nomination aux prix Judith-Jasmin et Antoine-Desilets

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

Le Devoir récolte trois nominations pour les prix Judith-Jasmin, remis aux meilleurs reportages journalistiques, et quatre nominations pour les prix Antoine-Desilets, décernés aux meilleures photos de presse. La journaliste Améli Pineda est en lice dans la catégorie Enquête pour son reportage « Allégations de nature sexuelle : Gilbert Rozon visé par neuf femmes » (nomination partagée avec Monic Néron et Émilie Perreault de Cogeco Média 98,5). Dans la catégorie Science, environnement et société, les reporters Jessica Nadeau et Marco Fortier sont nommés pour leur série de cinq reportages sur les violences sexuelles dans les écoles et la journaliste Sarah Champagne est finaliste pour son reportage « Néonicotinoïdes : crise dans un centre de recherche agricole financé par Québec » (nomination conjointe avec Thomas Gerbet de Radio-Canada). Du côté des photographes, dans la catégorie Portrait, Renaud Philippe récolte une nomination pour son portrait de Xavier Dolan et Valérian Mazataud est nommé pour son portrait de Jérôme Minière. Dans la catégorie Politique, justice et société, Renaud Philippe est finaliste avec « Montas Begum », une réfugiée rohingya, et Annik MH de Carufel est finaliste pour son cliché « Rattrapé par l’UPAC, mais fuyant la photographe ». Les prix, décernés par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), seront remis aux lauréats à l’occasion des Grands Prix du journalisme, qui se tiendront le 5 mai au théâtre Gesù à Montréal.