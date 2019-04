Procès du Journal de Mourréal: une popularité alimentée par la confusion, dit un expert

La popularité du Journal de Mourréal s’explique par la confusion qui mène des internautes à croire qu’ils s’abonnent au Journal de Montréal, selon un expert qui a témoigné mardi au procès opposant MédiaQMI au site Internet satirique.

Bernard Motulsky, spécialiste en communication et médias socionumériques, a analysé le nombre d’abonnés et le nombre de mentions « j’aime » sur plusieurs sites satiriques québécois. Lors de son témoignage mardi, il a indiqué que le Journal de Mourréal était de loin le plus populaire du lot.

« L’explication la plus logique, c’est que la notoriété du Journal de Montréal a bénéficié au Journal de Mourréal », a-t-il soutenu.

L’expert a par la suite expliqué que dans le domaine des marques de commerce, c’est toujours la première impression qui est la plus importante.

« Quand on voit le logo du Journal de Mourréal, la première chose à laquelle on pense, c’est qu’il s’agit du Journal de Montréal parce que c’est le logo auquel on est exposé depuis qu’on est né », a-t-il affirmé.

D’après les chiffres de M. Motulsky, Le Journal de Mourréal est suivi par 152 000 abonnés, alors que les deux autres figurant au palmarès des plus populaires, La Pravda et Le Navet, ne comptent respectivement que 21 000 et 18 000 abonnés.

En contre-interrogatoire, Janick Murray-Hall, fondateur du site satirique, a fait remarquer à M. Mulosky qu’au moins deux des sites satiriques figurant au palmarès des plus populaires avaient cessé leurs publications.

« Ne croyez-vous pas que le fait qu’ils aient cessé leur publication pourrait expliquer cet écart ? » a-t-il demandé.

« La fréquence de publication n’a pas vraiment d’impact », a répondu l’expert, provoquant l’étonnement de M. Murray-Hall.

Rappelons que MédiaQMI, propriétaire du Journal de Montréal, reproche au site de nouvelles fictives inspirées de l’actualité de violer la Loi sur les marques de commerce en copiant la présentation graphique de son quotidien montréalais.

Lundi, MédiaQMI a assuré ne pas vouloir faire taire la parodie, mais plutôt faire cesser l’utilisation de sa marque de commerce.