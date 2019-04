Au procès du Journal de Mourréal, MédiaQMI dénonce l’utilisation de ses logos

MédiaQMI, propriétaire du Journal de Montréal, n’a pas l’intention de faire taire la parodie, mais plutôt de faire cesser l’utilisation de sa marque de commerce, ont plaidé ses avocats lundi alors que débute le procès contre le site satirique Journal de Mourréal.

« MédiaQMI n’est pas contre la parodie, il ne veut pas faire taire la satire, et encore moins fermer le site du défendeur. […] Ce dossier en est un de marque de commerce », a fait valoir Me Marek Nitoslawki, qui représente la filiale de Québecor Média.

C’est en ce 1er avril que s’est ouvert au palais de justice de Montréal le procès opposant MédiaQMI à Janick Murray-Hall, fondateur du site Internet Journal de Mourréal.

Avec ses titres comme « Il vend son pancréas pour venir en aide à Nathalie Normandeau » ou « Pas encore âgée d’un mois, la fille de Price attire déjà les dépisteurs », Le Journal de Mourréal attirerait entre 1,5 et 3 millions de visiteurs par mois.

MédiaQMI reproche au site de nouvelles fictives inspirées de l’actualité de violer la Loi sur les marques de commerce en copiant la présentation graphique de son quotidien montréalais.

« Cette marque notoire a été appropriée et déformée par [M. Murray-Hall] pour lancer son site où essentiellement seulement deux lettres ont été changées », a souligné Me Nitoslawski.

Selon MédiaQMI, le site parodique alimente la confusion pour tirer profit des revenus du web. Pour preuve, Me Nitoslawski a fait valoir que, deux jours après que Média QMI ait changé la présentation graphique de sa marque Journal de Montréal en 2013, le site satirique a repris le logo avec seulement la substitution des deux lettres.

« Tout ça a été fait dans le but de générer des clics […] parce que lorsqu’on est en ligne, plus on clique sur un site, plus il y a de revenus qui sont générés », a ajouté l’avocat.

La poursuite soutient que le site de parodie peut exister, mais sans copier sa marque de commerce.

« En cette ère de fausses nouvelles, les marques comme celles du Journal de Montréal, de La Presse et du Devoir servent de validation de l’authenticité de l’information qu’on va lire. Les gens finissent par reconnaître les marques, ça les rassure quant à la source des contenus qui leur sont distribués », a expliqué Mathieu Turbide, vice-président contenu numérique chez Québecor Média, qui a témoigné pour la poursuite.

M. Murray-Hall, qui se représente seul, écoute attentivement les témoignages. Murray-Hall est également le cofondateur de World News Daily Report (WNDR), un important site de fausses nouvelles.