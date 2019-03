Le Mexique veut renforcer son mécanisme de protection des journalistes

Photo: Luis Acosta Agence France-Presse

Mexico — Le gouvernement du Mexique a annoncé lundi vouloir renforcer le mécanisme de protection des journalistes, dans un pays parmi les plus dangereux du monde pour ces professionnels, où trois d’entre eux ont déjà été tués depuis début 2019. « Il y a un engagement pour affronter ce problème et garantir la liberté d’exercer le métier de journaliste. Nous allons assumer pleinement notre responsabilité », a déclaré lors d’une conférence de presse le secrétaire d’État aux Droits de la personne, Alejandro Encinas. M. Encinas a annoncé qu’un « audit de l’organisme qui gère les ressources du mécanisme » de protection serait réalisé prochainement, et qu’une plus grande coopération serait recherchée avec les propriétaires des médias. Une augmentation de son budget a également été évoquée.