Dépenses pour la culture et les médias: l’écart se creuse entre outils et produits

La plus récente mise à jour de l’Institut de la statistique du Québec sur les dépenses pour la culture et les médias en 2016 révèle le maintien d’une double tendance. Si, d’une part, le ratio de ce poste budgétaire dans les dépenses courantes des Québécois reste stable, le détail révèle que l’argent des ménages va toujours plus dans les services de télécommunications — et toujours moins dans les produits culturels eux-mêmes.

5,4% Part des dépenses pour la culture et les médias dans la consommation totale courante en 2016.

2844 $ Dépenses des Québécois pour la culture et les médias en 2016.

1825 $ Dépenses moyennes des ménages pour les services de télécommunication en 2016. Une hausse de 127 $ par rapport à 2015 et de 511 $ par rapport à 2010.

1019 $ Autres dépenses culturelles et médiatiques que les télécommunications. En 2010, ce montant était de 1395 $.