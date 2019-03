Rogers vend ses magazines à St. Joseph Communications

Rogers Média a annoncé mercredi matin qu’elle vendait ses « sept marques de magazines imprimés et numériques d’intérêt général », dont Maclean’s, à l’entreprise St. Joseph Communications (SJC).

En plus de la publication Maclean’s, la transaction touche donc les versions française et anglaise de Châtelaine, Today’s Parent, HELLO ! Canada, les publications numériques FLARE et Canadian Business.

« Tous les employés actuels des Éditions Rogers se verront offrir un emploi dans le cadre de la transaction, qui devrait se conclure en avril 2019 », peut-on lire dans le communiqué de la transaction.

Le président de Rogers Média, Rick Brace, a ajouté que « cette décision a été difficile, mais nous croyons qu’elle est juste alors que nous mettons de l’avant notre vision stratégique et repositionnons notre segment Média pour assurer son avenir. »

St. Joseph Communications (SJC) affirme être « la plus grande entreprise privée d’impression, de médias et de communications du Canada ».