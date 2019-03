Radio-Canada cherche preneurs pour des vinyles et des CD

Photo: iStock

Après avoir décidé de conserver sa collection de disques vinyles de quelque 119 000 titres uniques en plus de céder ses doublons à Radio VM, Radio-Canada cherche maintenant à trouver preneurs pour son inventaire de 108 000 copies de vinyles excédentaires. Le diffuseur public veut aussi céder quelque 57 000 CD, et lance un appel d’intérêt en ce sens. Radio-Canada vise les écoles secondaires ou postsecondaires avec un programme officiel en musique, les établissements muséaux, les bibliothèques publiques, les radios communautaires et les organismes à but non lucratif ayant une mission sociale. Ces démarches s’inscrivent dans le cadre du déménagement en 2020 de Radio-Canada dans des espaces plus petits.