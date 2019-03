Démissions en bloc au journal «Métro»

Semaine sombre au journal Métro. Dans les derniers jours, le quotidien gratuit a vu cinq employés de la rédaction — soit environ le tiers de la salle de nouvelles — et une responsable des ventes remettre leur démission.

Des lacunes dans la gestion ainsi que le déménagement de l’entreprise dans des bureaux de l’arrondissement excentré de Saint-Laurent auront précipité leur décision, selon les informations du Devoir.

Parmi les employés ayant annoncé leur départ, on compte les deux directeurs de l’information, Marie-Ève Shaffer et Baptiste Barbe. Métro perdra aussi Jessica Dostie, responsable des sections thématiques, ainsi que les pupitreurs Camille Lopez et Alexis Boulianne.

Quelques-uns de ces employés d’expérience ont confirmé leur départ jeudi matin sur les réseaux sociaux.

M. Barbe a voulu souligner la passion de son équipe, l’humanisme des lecteurs et le respect gagné au sein des médias du Québec. « Une passion, un humanisme et un respect qu’il aura manqués au-dessus de nous ces dernières années », modère-t-il toutefois immédiatement.

« C’est déchirant, remettre sa démission, partir volontairement d’un endroit où tu te voyais travailler longtemps, longtemps, longtemps », a exprimé Camille Lopez.

Ni la directrice principale de l’information de Métro Média, Sylviane Lussier, ni le vice-président de l’entreprise, Andrew Mule, n’avaient encore répondu aux demandes du Devoir.

Le quotidien montréalais distribué dans le métro a récemment vu partir son directeur principal, Yves Bédard. Dans son cas, le départ ne serait pas dû à une démission, mais à une décision de la haute direction. Joint par Le Devoir, M. Bédard n’a pas voulu commenter la situation.

Déménagement

Les infrastructures de Métro déménageront dans environ trois semaines. Le quotidien spécialisé dans l’actualité montréalaise est présentement installé dans une tour du centre-ville, à l’angle de la rue Peel et du boulevard René-Lévesque Ouest.

En février, le vice-président de Métro Média, Andrew Mule, avait dit au Devoir qu’il ne fermait pas la porte à l’ouverture d’un bureau plus près du feu bouillant de l’actualité de la ville.

« Si ça me prend un espace commun pour faire du travail, des entrevues, [situé] plus dans le centre de Montréal, on va le [trouver], disait-il alors. Pour le moment, on va traiter les exceptions et les gérer une fois qu’elles se présentent. »

Selon nos informations, des employés du journal auraient fait des démarches pour trouver un petit local mieux situé pour couvrir les sujets politiques et judiciaires, par exemple, mais cette option aurait été écartée par M. Mule.

Métro déménagera ses pénates dans un local du boulevard Marcel-Laurin, à l’angle des autoroutes 15 et 40, à 10 minutes de marche de la station Du Collège.

L’entreprise propriétaire du journal gratuit, Métro Média, a acheté Métro et la trentaine d’hebdos montréalais de Transcontinental en avril dernier.