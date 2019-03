Rouge voit la vie en rose

Si le 98,5 FM est resté cet hiver au sommet des cotes d’écoute globales sur le marché montréalais, la station Rouge FM a pour sa part continué sa progression amorcée à l’automne. La station au 107,3 FM arrive maintenant bonne deuxième avec 13,3 % des parts d’écoute.

Rouge FM, propriété de Bell, a gagné lors de la séance hivernale 3,6 points de pourcentage par rapport à la saison automnale et pas moins de 5,3 par rapport à l’hiver 2018.

Dans un communiqué, le 107,3 dit d’ailleurs avoir obtenu son meilleur sondage à ce jour chez les adultes de 25 à 54 ans. « Notre progression dans les sondages depuis l’été dernier confirme que nous avons fait de bons choix », a affirmé Patrice Croteau, directeur produit, 107,3 Rouge.

Dans le créneau du retour à la maison — la semaine entre 15 h et 18 h —, Rouge arrive aussi désormais au second rang des stations les plus écoutées dans le marché métropolitain avec une part de 13,8 % de l’auditoire, une progression de 5,6 points de pourcentage en un an.

Le 98,5 FM, une station de Cogeco, arrive encore en tête dans le portrait global de l’écoute cet hiver. Reste que la station de Paul Arcand et de Paul Houde, avec 17,6 % de l’auditoire, a perdu 2,2 points de pourcentage par rapport à l’hiver 2018. Dans un communiqué, la station a tout de même affirmé qu’« avec ses 1 706 000 auditeurs, la station dépasse de près de 875 000 auditeurs sa rivale : ICI Première ».

Le diffuseur public a connu un très léger déclin lors de l’hiver radiophonique, qui s’étire du 28 novembre 2018 au 24 février 2019. Les matins de fin de semaine, qui ont connu quelques saisons baissières, prennent du mieux au 95,1 FM, alors que Samedi et rien d’autre et Dessine-moi un dimanche ont tout deux gagné des parts de marché pendant la saison froide.