Pas de Michael Jackson sur les ondes de trois stations de Cogeco

Au lendemain de la diffusion du premier volet d’un documentaire sur Michael Jackson contenant de graves accusations de pédophilie, les stations de Cogeco CKOI, Rythme et The Beat ont décidé de ne plus diffuser la musique du roi de la pop. La décision est effective depuis lundi matin.

« Nous sommes attentifs aux commentaires des auditeurs et le documentaire [de dimanche] soir crée des réactions », a expliqué au Devoir la directrice principale, communication marketing de Cogeco, Christine Dicaire.

Quelques auditeurs ont manifesté directement leur malaise à l’entreprise, « mais le tout est également un sentiment partagé dans la sphère publique, d’où notre retrait », a ajouté Mme Dicaire.

Le documentaire de quatre heures Leaving Neverland, réalisé par le Britannique Dan Reed, est diffusé en deux parties, dimanche et lundi, sur la chaîne américaine HBO. Au coeur de cette production se retrouvent James Safechuck, aujourd’hui âgé de 41 ans, et Wade Robson, 36 ans, qui racontent comment le chanteur les aurait violés de façon répétée.

Au Québec et au Canada, d’autres radios sont en réflexion quant à leur programmation musicale. Chez Corus, « il n’y a en ce moment pas de plans pour retirer les chansons [de Michael Jackson] mais nous suivons la situation de près », a expliqué Rishma Govani.

Chez Bell, autre gros joueur radiophonique, on se contente de dire que l’entreprise est « à évaluer la situation » et qu’elle ne veut pas émettre davantage de commentaires.

Ce n’est pas la première fois que Michael Jackson est accusé de pédophilie. Mais le format du documentaire, avec de longs témoignages précis en caméra, qui se corroborent l’un l’autre, éclaire l’artiste sous une lumière plus crue que jamais.