Le tout-Québec, ou presque, sur les réseaux sociaux

La popularité des réseaux sociaux ne faiblit pas au Québec, selon une enquête du Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO). La tendance est même à la hausse et atteint un niveau proche de la généralité d’usage.

« En 2018, 83 % des adultes québécois utilisaient au moins un réseau social dans le cadre de leur utilisation personnelle d’Internet, ce qui représente une hausse notable de 16 points de pourcentage par rapport à 2016 », signale le CEFRIO dans le fascicule L’usage des médias sociaux au Québec.

Autre preuve de la hausse : « 65 % des adultes québécois se sont connectés au moins une fois par jour », soit 13 points de pourcentage de plus qu’en 2016.

Menée en septembre auprès de 1000 personnes, l’enquête dresse un portrait global des communications électroniques dans toute la province. Elle fait ressortir ici et là des détails concernant les réseaux préférés, les habitudes d’achat ou les besoins en matière d’information.

Facebook et YouTube trônent encore, fréquentés par plus de 70 % et 60 % de Québécois, ce qui serait similaire aux habitudes de nos voisins du Sud, selon le CEFRIO. Dans l’enquête québécoise de 2018, WhatsApp (14 %) a fait son apparition et dépasse déjà Twitter, qui stagne à 12 %.

56 % C’est le pourcentage de Québécois qui cliquent sur une publicité.

44 % C’est le pourcentage de Québécois qui achètent ou vendent sur les réseaux sociaux.