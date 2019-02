TVA Nouvelles sévèrement blâmé pour un reportage de 2017 sur un chantier à proximité de mosquées

Dans une décision rendue jeudi, le Conseil de presse du Québec (CPQ) émet un « blâme sévère » contre un reportage de TVA Nouvelles qui avait affirmé à tort en décembre 2017 que les dirigeants de deux mosquées avaient fait des pressions sur un entrepreneur pour qu’aucune femme ne soient présentes sur des chantiers de construction à proximité des lieux de culte.

Le CPQ, qui a reçu 79 plaintes à ce sujet, arrive à la conclusion que le reportage télé et écrit de la journaliste Marie-Pier Cloutier montre « de graves manquements à la déontologie journalistique […] concernant l’exactitude, la vérification des informations transmises par une source, l’équilibre, l’équité et la correction des erreurs. »

Le reportage en question était intitulé « “Non” aux femmes sur le chantier de la mosquée » diffusé au TVA Nouvelles et se retrouvait aussi sous forme d’article sur le site Internet de TVA sous le titre « Des femmes exclues d’un chantier près de mosquées ».

Le 20 décembre 2018, le réseau appartenant à Québecor s’était excusé publiquement à la suite d’une enquête interne.

« TVA offre ses plus sincères excuses à la mosquée Baitul-Mukkaram et à l’Organisation islamique Ahl-III-Bait ainsi qu’à leurs dirigeants, membres et fidèles pour tous les dommages et inconvénients causés par ces reportages », avait affirmé le média.

Le CPQ estime que cette mise au point était « trop tardive ».

Rappelons qu’après la diffusion du reportage original, la Commission de la construction du Québec (CCQ) avait mené sa propre enquête, et avait conclu qu’« absolument rien n’indique que les dirigeants ou les représentants des mosquées aient demandé des aménagements concernant la présence des femmes au chantier ».

Notons que le Conseil de presse du Québec « n’a pas retenu le grief d’entretien de préjugés attisant la haine et le mépris amené par certains plaignants, n’ayant pas constaté de propos discriminatoires de la part de la journaliste. »

Le CPQ déplore en fin de décision le refus de collaborer du Groupe TVA, qui n’est pas membre de l’organisation. L’entreprise de presse n’a pas répondu à la plainte en question.