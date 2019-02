Pénélope McQuade reprendra la case horaire de Catherine Perrin

La directrice de la radio de Radio-Canada, Caroline Jamet, a confirmé mardi qu’elle confiait à Pénélope McQuade une nouvelle émission, qui s’installera dans la case horaire actuelle occupée par Catherine Perrin.

Mme Perrin avait annoncé à la mi-décembre qu’elle quitterait la barre de l’émission Médium large, qu’elle menait depuis huit saisons.

Pénélope McQuade, dont l’émission de télé Les échangistes n’a pas été renouvelée, retrouve donc un autre boulot dans la grande tour radio-canadienne, cette fois devant un micro. Elle sera en ondes la saison prochaine du lundi au vendredi, dès 9 h.

« Je suis une fan des émissions de ce créneau depuis très longtemps et je suis extrêmement fière, et remplie d’humilité, de pouvoir suivre les pas des grandes femmes qui m’ont précédée ; Marie-France Bazzo, Christiane Charette et Catherine Perrin. Je prendrai grand soin de leur legs et des fidèles auditeurs et auditrices », a expliqué Mme McQuade dans un communiqué.

Caroline Jamet a pour sa part affirmé que Pénélope McQuade « est une candidate idéale pour nous permettre de continuer d’offrir un contenu unique dans ce créneau matinal. »

La formule et l’équipe de la future émission seront dévoilées ultérieurement, a précisé Radio-Canada.