Le Fonds des médias du Canada lance son balado en français

Cinq mois après avoir lancé son balado en anglais intitulé Now and Next, le Fonds des médias du Canada (FMC) offrira à partir de ce mardi une production audio francophone à emporter sur le thème « des transformations à l’oeuvre dans les industries des médias et du divertissement ». Le balado animé par la directrice de la veille stratégique de l’organisation, Catherine Mathys, s’intitule Futur et médias et se déclinera en six épisodes. Le balado se veut « une occasion d’approfondir sa compréhension des enjeux de l’heure », et abordera entre autres la diffusion numérique, les données et la chaîne de blocs.