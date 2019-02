Le magazine «L’actualité» en difficulté

Ébranlé par une baisse du tiers de sa subvention du Fonds canadien des périodiques et par la chute du marché publicitaire, le magazine L’actualité est dans une situation précaire, selon de récents états financiers obtenus par La Presse et dont Le Devoir a confirmé l’essence avec le rédacteur en chef de la publication.

Nicolas Marin, le président-directeur général de Mishmash Média, propriétaire de L’actualité, a confirmé à La Presse que le magazine avait reçu 800 000 $ de Patrimoine canadien en 2018 en comparaison de 1,2 million en 2017. Des documents destinés aux actionnaires du Fonds XPND, qui chapeaute Mishmash, faisaient aussi état d’un déclin de 20 % des ventes publicitaires du magazine.

« Je ne peux pas entrer dans les détails, mais comme Nicolas Marin l’a expliqué, il y a eu une baisse de subvention qui a eu un impact certain sur nos budgets, c’est sûr », a affirmé au Devoir Charles Grandmont, rédacteur en chef de L’actualité.

Si M. Grandmont précise que la situation actuelle est assez difficile pour tous les médias en ce moment, il précise que L’actualité a bel et bien moins de ressources pour remplir sa mission, et que le tout « demande beaucoup de créativité, de flexibilité, d’inventivité pour réussir à y arriver. Il faut faire des choix aussi, c’est certain, il faut être très judicieux dans les projets qu’on entreprend ».

Alors que Voir, autre propriété de Mishmash, a annoncé la semaine dernière l’arrêt de son impression papier, le rédacteur en chef de L’actualité rejette cette approche pour sa publication. « Il n’y a aucun plan de ce côté-là. […] Voir est un magazine gratuit, alors que L’actualité se vend sur abonnement, ce n’est pas la même équation d’affaires, je dirais. Et de ce côté-là, il y a encore une très forte appréciation du magazine imprimé, même s’il y a de plus en plus de gens qui s’abonnent à la version numérique. »

Après son acquisition par XPND en décembre 2016, L’actualité est passée de 18 à 12 numéros par année.

L’actionnaire principal de XPND, Alexandre Taillefer, n’a pas voulu commenter l’affaire au Devoir, expliquant ne pas gérer ses affaires « sur la place publique ».