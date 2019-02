Ricardo ferme son magazine en anglais

Photo: Ricardocuisine.com

Ricardo Media met fin à la publication papier de son magazine anglophone. L’entreprise estime que la publication n’était plus « une avenue de croissance ». Le dernier numéro paraîtra le 18 mars. Trois personnes perdront leur emploi. Pour le marché anglophone, l’entreprise mettra donc son énergie sur le Web, « afin de rejoindre le plus grand nombre de Canadiens là où ils se trouvent ». Ricardo a invoqué une structure de distribution peu avantageuse et la fuite des annonceurs vers les géants du Web.