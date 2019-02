Le journal «Voir» abandonne sa publication papier

Après 32 ans de présence en kiosque, le média culturel Voir ne paraîtra plus en papier, a appris Le Devoir : les activités se poursuivront toutefois sur le numérique.

« L’édition papier arrête, mais on n’arrête pas l’activité », a confirmé jeudi après-midi le p.-d.g. de Mishmash Média, Nicolas Marin. Les employés et les annonceurs ont déjà été mis au courant. « C’est effectif maintenant. »

« On a investi beaucoup dans nos plateformes numériques, indique M. Marin. Le format [papier] mensuel permettait moins d’être sur le beat culturel. […] On est convaincus de mieux couvrir le marché et de mieux répondre » aux attentes avec une offre uniquement numérique.

« On ne le voit pas comme un échec, ajoute-t-il, ou comme une mauvaise nouvelle. On [maintient] nos investissements en rédaction, on a signé de nouveaux collaborateurs… On le voit comme un repositionnement de produit pour être au diapason du marché. »

La décision n’affectera pas les effectifs, dit M. Marin. Les activités du magazine L’actualité — autre propriété de Mishmash Média — ne sont par ailleurs pas touchées par le changement.

Selon M. Marin, l’identité de Voir sera maintenue : c’est à dire d’être une « référence culturelle », un média qui propose des dossiers, qui fait des sessions photo soignées, etc. « Ce ne sera pas un empilement de nouvelles », promet-il.

Jadis un hebdomadaire, Voir s’est transformé en bimensuel en 2013, avant de passer au format magazine mensuel en janvier 2016.

Nicolas Marin dit ne pas craindre de ressac lié à la disparition du Voir papier. « On est connu dans le milieu de la culture depuis longtemps, on ne diminue pas le volume de contenu, on l’augmente même… On veut être dans une plus grande fréquence. On se rend compte que la culture se vit moins au mensuel, plus au quotidien. »

Toujours gratuit

Le modèle d’affaires de Voir ne change pas avec sa disparition des kiosques, indique Nicolas Marin. « C’est un modèle d’affaires [où le produit est] gratuit, qui est entièrement dépendant des revenus publicitaires. » Le rôle de la Boutique Voir demeure également « au coeur de la stratégie », mentionne le dirigeant d’entreprise.

Voir et L’actualité ont des salles de rédaction distinctes, mais partagent des services : production, diffusion, comptabilité, ressources humaines, etc. La direction de Mishmash Média a procédé cette semaine à l’abolition de deux postes au service du marketing. « C’est de la gestion interne : les priorités changement, on réévalue les besoins », a indiqué M. Marin.

Mishmash Média est membre du collectif Mishmash. Ce dernier est une filiale du fonds d’investissement XPND Capital, dont l’associé principal est Alexandre Taillefer. Le groupe est propriétaire de L’actualité depuis deux ans, et du Voir depuis avril 2015.

D’autres détails suivront.