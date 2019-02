Radio-Canada ferme son bureau de Beyrouth

Radio-Canada a décidé de fermer son bureau de Beyrouth, afin d’en rediriger le budget dans une couverture internationale que le diffuseur public veut « plus souple, plus agile ».

La journaliste Marie-Ève Bédard, qui couvrait la région du Moyen-Orient depuis la fin de 2013, reviendra donc à Montréal à la fin du mois de juin, selon un communiqué interne de Radio-Canada.

La couverture de la région ne se fera plus par une seule personne, mais sera confiée à des envoyés spéciaux ou par l’envoi d’un des correspondants actuels de Radio-Canada.

La directrice générale de l’information, Luce Julien, a aussi annoncé aux employés que Jean-François Bélanger terminera au même moment son mandat de cinq ans à Paris, alors que Christian Latreille quittera Washington, où il était correspondant depuis 2014.

« Tout en assurant dans la continuité la couverture des principaux points chauds de la planète avec nos correspondants à l’étranger, nous souhaitons développer une offre de déploiement à l’international plus souple, plus agile, plus numérique, aux formats et destinations plus variés, a expliqué Mme Julien dans la note interne. Le tout dans le but de proposer des incursions et un regard à multiples facettes dans des régions de la planète que nous fréquentons moins. »

Radio-Canada veut donc ainsi pouvoir envoyer un journaliste sur le terrain pour des séjours ponctuels, « pouvant varier de quelques jours à quelques semaines », de préciser Mme Julien.

Le budget qui était alloué au bureau de Beyrouth servira à financer ces séjours. « Celui-ci sera totalement dédié à l’actualité internationale », précise Mme Julien.