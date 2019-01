Des concessions d’un million à «La Presse»

L’entente de principe entre la direction de La Presse et le syndicat des journalistes, qui a été ratifiée mercredi à 94,7 %, représente des concessions « récurrentes annuellement » d’une valeur d’un million de dollars dans les conditions de travail des travailleurs.

« C’est quelque chose de majeur, a dit au Devoir la présidente du Syndicat des travailleurs de l’information de La Presse (STIP), Laura-Julie Perreault. À la table de négociation les patrons nous ont dit : on a besoin d’un million. Mais on pense qu’on est arrivés avec une solution qui a surpris l’employeur, sur les régimes de retraite. »

Les quelque 195 membres du STIP ne connaîtront pas de baisse de salaires, mais vivront un quasi-gel jusqu’en 2021. La convention échue depuis 2016 n’offrira une augmentation d’un pour-cent qu’en 2020.

Le syndicat a plutôt proposé à l’employeur de modifier le régime de retraite de ses membres, proposant un système à prestations cibles. En ce moment, les employés engagés avant 2009 profitent d’un avantageux régime à prestations déterminées alors que les plus jeunes ont droit à un régime à cotisations déterminées. Pour sauver le million demandé par la direction, le STIP a proposé un système hybride, soit un régime à prestation cible.

« Nous comme syndicat, ça nous permet à la fois de permettre à la compagnie de faire des économies, de prendre moins de risques financiers, et de couper l’iniquité entre nos membres, ce qui ne nous plaisait pas du tout, explique Laura-Julie Perreault. Oui, c’est moins avantageux pour une partie des membres mais c’est beaucoup plus avantageux pour beaucoup d’entre eux. Et les gens se sont vite ralliés. »

D’autres détails suivront.