France: le journal «L’Humanité» appelle à l’aide

Photo: Martin Bureau Agence France-Presse

Paris — Le quotidien communiste français L’Humanité, qui vient de se déclarer en cessation de paiement, a appelé lundi ses lecteurs à la « mobilisation générale », souhaitant qu’un « soutien populaire et citoyen » se mette en place pour l’aider à surmonter ses difficultés financières. « Au moment où tant de débats et d’inquiétudes s’expriment sur les fabriques de fausses nouvelles, laisser mourir L’Humanité reviendrait à affaiblir la presse de qualité et à assécher encore plus le débat contradictoire » en France, plaide le directeur du journal, Patrick Le Hyaric, dans un appel publié lundi par le quotidien. Le journal a été fondé en 1904 par le dirigeant socialiste Jean Jaurès et fut l’organe officiel du Parti communiste français (PCF) de 1920 à 1994, dont il reste très proche.