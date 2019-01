Diffusion: «On ne peut pas attendre la loi»

Autant des leaders de grands médias que des représentants clés de la culture ont souligné jeudi l’importance de réviser la loi canadienne sur la diffusion, mais tous ont invoqué qu’il faut d’urgence faire contribuer les nouveaux joueurs comme Netflix au système de financement du monde des télécommunications.

Le gouvernement fédéral a mis sur pied en juin un comité chargé de réviser les lois actuelles en tenant compte de la réalité numérique actuelle, où des géants venus d’ailleurs s’installent dans le marché canadien et bouleverse la donne. Mais l’horizon de l’arrivée d’un nouveau texte de loi sur la diffusion canadienne « est tellement loin, on n’a pas le choix d’agir aujourd’hui, on ne peut pas attendre la loi », a résumé le vice-président de Radio-Canada Michel Bissonnette.

Ce dernier s’exprimait lors de la Conférence extraordinaire de Montréal sur l’avenir de la diffusion, de la distribution, de la création et de la production francophones à l’ère du numérique (CEMAD), qui se tenait aux Hautes études commerciales, à Montréal.

Patrons de médias ou représentants d’organismes culturels ont parlé jeudi d’injustice, de scandale, d’illogisme. Le patron des radios parlées de Cogeco, Philippe Lapointe, estime que devant « les empires américains, qui sont des vrais empires, on est vraiment en danger, et les gouvernements peuvent agir. Et pas besoin d’attendre la nouvelle loi, a-t-il dit devant ses homologues de TV5, de Radio-Canada, de Québecor et du Devoir. C’est une injustice flagrante que Google ne contribue à rien, que Netflix ne contribue à rien. »

Alors que Gabriel Pelletier de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec estime qu’une révision de la Loi « va nous amener en 2025 » et que « c’est beaucoup trop tard », le directeur du Devoir Brian Myles estime qu’« il faut forcer les choses » et faire payer les « GAFA› — l’acronyme de Google, Apple, Facebook et Amazon. M. Myles en a profité pour souligner qu’il attend de l’État « une certaine cohérence », alors qu’ils sont « les premiers à garrocher leurs dollars publicitaires sur Google et Facebook. Après on nous dit qu’on veut nous aider, et qu’on veut notre bien. »

Pierre Karl Péladeau, patron de Québecor, a ajouté sa voix à cet appel du pied, estimant que le gouvernement Trudeau « n’a aucun courage politique » et qu’en refusant d’envisager une taxe, il fait preuve d’« électoralisme grossier ».