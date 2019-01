Fin des bulletins radio de La Presse canadienne

Photo: iStock

La Presse canadienne (PC) cessera de diffuser ses bulletins de nouvelles en français à partir du 28 février. L’agence procède ainsi pour éliminer quatre postes à Montréal. La PC cessera aussi d’offrir sa chronique culturelle et ses bulletins sportifs aux entreprises médiatiques abonnées à ses services. La PC continuera tout de même de nourrir le fil audio Nouvelles Télé-Radio, qui fournit entre autres des extraits audio à différentes radios. Les compressions touchent aussi le bureau de Toronto, où cinq postes seront abolis en raison de la fermeture du département de montage vidéo. Ces tâches ont été confiées en sous-traitance. La Guilde canadienne des médias a décrit la nouvelle comme un « coup dur » et a fait part à l’agence « de ses préoccupations quant à l’impact de ces coupes sur la PC et sur la charge de travail des membres qui restent ».