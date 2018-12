Ces lecteurs qui partagent leur opinion dans les médias

Les changements climatiques, les pipelines, la tuque de Catherine Dorion, la laïcité. Les lecteurs des quotidiens sont rarement à court d’inspiration quand vient le temps d’exprimer leur opinion. Chaque jour, le courrier des lecteurs dans les journaux témoigne de leurs préoccupations. Le Journal de Montréal a toutefois cessé de publier les lettres de ses lecteurs dans son édition papier, estimant que ceux-ci avaient maintenant accès à de nombreuses plateformes pour s’exprimer. À l’ère des réseaux sociaux, le courrier des lecteurs est-il voué à disparaître ?

Henri Marineau fait partie des auteurs les plus prolifiques de lettres ouvertes. « Aussitôt qu’il se passe quelque chose qui m’allume, je me mets à l’ordinateur et j’écris. Ça sort tout seul. J’aime donner mon avis », explique ce professeur de français à la retraite.

Tous les jours, dit-il, il fait parvenir une lettre au Soleil, au Devoir, au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Il écrit surtout sur la politique, mais il réagit aussi aux nouvelles touchant les enfants et les aînés.

La décision des médias de Québecor de larguer leur courrier des lecteurs le frustre : « Un journal appartient à ses lecteurs. S’il n’y a pas de lecteurs, il n’y a pas de journal. »

La multiplication

Rédacteur en chef au Journal de Montréal, Dany Doucet explique qu’avec la multiplication des plateformes numériques, une baisse du nombre de lettres reçues a été observée. Sans compter que les mêmes signatures revenaient souvent, ajoute-t-il. Le journal a finalement abandonné la section dans l’édition papier. « Nous sommes un des rares quotidiens qui permettent à leurs lecteurs d’intervenir dans presque tous leurs articles sur Internet », fait remarquer M. Doucet.

Loin d’avoir nui à l’intérêt des lecteurs pour les lettres ouvertes, le passage de La Presse au numérique en 2013 a propulsé la section Débats, soutient François Cardinal, éditorialiste en chef. « Les lettres aux lecteurs n’ont jamais eu autant d’importance. […] La multiplication des tribunes rend celles des médias de masse encore plus importantes, parce qu’elles donnent une valeur ajoutée, une marque de crédibilité encore plus grande », explique-t-il.

Le nombre de lettres a bondi. En 2012, La Presse recevait environ 13 000 lettres de lecteurs par année. En 2018, leur nombre dépassera le seuil des 100 000 lettres, affirme M. Cardinal.

Au Devoir, c’est le directeur lui-même qui reçoit les lettres des lecteurs. Il fait un premier tri et le chef de pupitre détermine lesquelles seront publiées. « C’est une tradition qui remonte à Lise Bissonnette, indique le directeur, Brian Myles. Bernard Descôteaux a poursuivi la tradition. Il disait que c’était une forme de “coquetterie” que se gardait le directeur. »

« Mais elle a un but : ça permet au directeur de rester un contact avec les lecteurs et de saisir l’humeur du temps », ajoute-t-il.

Quand les controverses entourant les spectacles SL?V et Kanata ont éclaté, la réaction des lecteurs a été instantanée. Les lettres ont afflué, preuve de l’intérêt des lecteurs à l’égard de ces enjeux. Les lettres publiées dans les journaux donnent aux lecteurs un sentiment d’appartenance au média, alors que les commentaires écrits en bas d’articles s’apparentent souvent à une conversation entre utilisateurs, estime Brian Myles.

Tant à La Presse qu’au Devoir, les thèmes comme l’environnement, les changements climatiques et la laïcité suscitent de vives réactions chez le lecteur. Mais aucun sujet n’est petit. « On reçoit même des poèmes », confie M. Myles.

À l’instar de Brian Myles et de François Cardinal, Edith Austin, éditorialiste en chef à The Gazette, croit que les lettres des lecteurs n’ont rien perdu de leur pertinence. « Même si c’est plus facile aujourd’hui de faire des commentaires sur Facebook, c’est aussi beaucoup plus facile de nous envoyer un courriel. Autrefois, il fallait prendre le temps d’écrire la lettre, d’aller chercher un timbre et de la mettre à la poste », fait-elle remarquer.

À The Gazette, les lecteurs aiment bien donner leur avis sur la cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes, les droits constitutionnels des anglophones ou les commissions scolaires. Mais l’interdiction de la circulation de transit sur la voie Camillien-Houde a aussi soulevé les passions, remarque Edith Austin.

Quelques trucs

Pourquoi écrire dans un journal ? « J’ai beaucoup de plaisir à écrire ces lettres, à les peaufiner, avance Martine Lacroix, une assidue de plusieurs journaux. Quand ma lettre est publiée dans l’édition imprimée du Devoir, ça me fait un petit velours. Si ma lettre est publiée seulement sur Internet, ça ne me cause pas autant de bonheur. »

N’ayant pas d’ordinateur ni de connexion Internet à la maison, elle doit se rendre à la bibliothèque pour faire parvenir sa lettre aux journaux.

Un truc pour se faire publier ? Être créatif, avoir un sujet pertinent et limiter la longueur. « Si mes lettres sont trop longues, je sais que j’ai moins de chances qu’elles soient publiées, dit-elle. Mais je trouve ça dommage qu’il y ait peu de femmes qui écrivent. Pourtant, on a tant de choses à dire, et les femmes se retrouvent beaucoup dans l’actualité ces temps-ci. »