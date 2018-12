Le 98,5 FM stable au sommet

Le portrait général de la radio montréalaise montre une certaine stabilité au sommet, selon les chiffres PPM d’automne de la firme Numeris. Le 98,5 FM reste loin devant avec une vingtaine de parts de marché, alors que Radio-Canada et Rythme arrivent à égalité au second rang du décompte global, avec presque 13 % de l’auditoire.

Les chiffres de la station phare de Cogeco montrent qu’entre l’automne dernier et la saison actuelle, le 98,5 FM a rejoint presque le même nombre de Montréalais, sa part de marché passant de 21,8 % à 21,2 %. En semaine, la station continue de voir ses animateurs mener leur case horaire respective, avec en tête l’indélogeable Paul Arcand, qui attire 30,2 % des parts entre 6 h et 9 h. En comparaison, Alain Gravel à Radio-Canada arrive en deuxième place, avec 15,7 % de l’auditoire, une baisse de 1,4 point de pourcentage par rapport à l’automne dernier.

30,2% Pourcentage de parts qu’attire Paul Arcand entre 6 h et 9 h sur les ondes du 98,5 FM

Dans ce polaroïd saisonnier des ondes hertziennes, Radio-Canada perd un point de pourcentage et s’accroche en deuxième place du palmarès, à égalité avec Rythme FM à 12,9 %. Selon RC, cela représente une portée moyenne de 900 000 auditeurs chaque semaine.

2 Points de pourcentage gagnés par l’émission Week-end extra sur le 98,5 FM le samedi de 7 h à 11 h

En bon quatrième à 9,7 % des parts, Rouge FM connaît la plus grande progression des stations montréalaises, gagnant 2,8 points de pourcentage par rapport à l’automne 2017. Dans un communiqué, la station portée par la présence de l’animatrice Véronique Cloutier dit avoir « obtenu sa plus importante part de marché depuis l’automne 2008 chez les femmes [de] 25-54 ans ».

3,8 Points de pourcentage perdus par l’émission Samedi et rien d’autre sur Radio-Canada le samedi de 7 h à 11 h

CHOM et Énergie en hausse. Parmi les autres résultats automnaux, notons que la radio anglophone CHOM, qui compte sur le nouveau directeur musical Pierre Landry, a dépassé Énergie dans les résultats généraux, grâce à une hausse de 1,5 point de pourcentage leur offrant 6,8 % des parts d’écoute. Énergie (6,2 %), qui mise sur les hommes de 25 à 54 ans, fait tout de même bonne figure, avec des hausses dans plusieurs cases horaires.

15,7% Pourcentage de parts qu’attire Alain Gravel entre 6 h et 9 h sur les ondes de Radio-Canada

Radio-Canada chute le week-end. Les samedis et dimanches matin, le diffuseur public reste en tête du coup de sonde Numeris, mais continue de perdre des plumes. L’émission Samedi et rien d’autre, de Joël Le Bigot, récolte 20,2 % des parts de marché, une baisse de 3,8 points de pourcentage sur un an — et de presque 6 points sur deux ans. Au même moment, le 98,5 a grimpé de presque deux points de pourcentage, à 16,7 %.

Quant à l’émission de Franco Nuovo, Dessine-moi un dimanche, elle chute de 7,7 points de pourcentage, passant de 31,4 % des parts d’écoute à 23,7 %. Ici aussi, le 98,5 se rapproche du sommet grâce à une hausse de deux points de pourcentage (20,1 %).