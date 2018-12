Le Conseil de presse du Québec décline l’invitation du fédéral

Le Conseil de presse du Québec (CPQ) a refusé l’invitation du gouvernement fédéral de faire partie du comité indépendant devant déterminer les critères d’admissibilité de l’aide aux médias annoncée il y a deux semaines.

« On a réfléchi très sérieusement à cette invitation et on a décidé de la décliner, a expliqué au Devoir la secrétaire-générale du CPQ, Caroline Locher. La raison est tout simplement que les membres [du CA] ont estimé que ce n’était pas dans notre mandat, qu’il ne revenait pas au CPQ de participer à ce comité restreint. »

Le gouvernement Trudeau a annoncé le 21 novembre dernier différentes mesures fiscales totalisant 595 millions sur cinq ans. Le ministre des Finances, Bill Morneau, avait annoncé alors deux crédits d’impôt, un premier sur la masse salariale liée à la production de contenu et un autre, destiné aux lecteurs, de 15 % sur les frais d’abonnement à des médias numériques. La troisième mesure consistait à permettre aux entreprises de presse à but non lucratif de remettre des reçus d’impôt pour les dons.

Les paramètres de ces mesures, avait annoncé Ottawa, allaient être déterminés par un comité d’experts indépendants « dont les membres proviendront de la communauté, de la presse et du journalisme ».

Mme Locher a précisé au Devoir que la décision du CPQ n’est pas basée sur des questions de ressources ou de possibilités logistiques.

Le CPQ préfère en fait pouvoir intervenir publiquement dans ce dossier « au caractère historique », par exemple « lors de consultations plus larges sur les enjeux de déontologie, du droit du public à l’information et de la liberté de presse, trois enjeux qui sont dans [son] mandat ».

C’est le ministère des Finances ainsi que Patrimoine canadien qui ont contacté le Conseil.

Le CPQ est un tribunal d’honneur qui reçoit les plaintes du public à l’égard des médias québécois et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique.