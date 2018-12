Nouveau recul des journaux imprimés aux États-Unis

New York — Les journaux imprimés ne sont la source d’information privilégiée que de 7 % des Américains, contre 11 % il y a deux ans, selon une étude publiée lundi par l’institut indépendant Pew Research Center. Les journaux papier arrivent en dernière position, derrière les réseaux sociaux (10 %), la radio (14 %), les sites d’informations ou les applications (24 %) et la télévision (44 %). Seuls 16 % des sondés indiquent lire « souvent » un journal imprimé, contre 27 % il y a cinq ans. Quelque 59 % des personnes interrogées ne lisent « presque jamais » ou « jamais » un journal. Parmi les Américains qui préfèrent lire leurs informations plutôt que les écouter (radio) ou les regarder (télévision), le contraste est très marqué entre les 50 ans et plus, dont 32 % privilégient le journal, et les 18-49 ans, dont seulement 8 % en font leur première source (contre 76 % pour les informations en ligne). L’enquête a été réalisée du 30 juillet au 12 août sur un échantillon de 4581 personnes.