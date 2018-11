Protection du matériel journalistique: Vice Media perd son combat en Cour suprême

La protection du matériel journalistique n’est pas absolue. Dans un jugement unanime rendu vendredi matin, les neuf juges de la Cour suprême du Canada ont ordonné à un reporter de Vice Media de remettre à la police les échanges qu’il a eus avec un Canadien parti combattre aux côtés des terroristes en Syrie.

Le cas mettait en opposition le droit de l’État de mener une enquête criminelle et celui des médias d’amasser et de disséminer des informations.

En 2014, le journaliste Ben Makuch a publié une série de reportages faisant état de ses échanges avec le Canadien Farah Mohamed Shirdon. L’homme affirmait être un recruteur du groupe État islamique et mettait en garde contre des attentats terroristes qui seraient commis en Occident. La police a demandé d’obtenir des captures d’écran de ces échanges pour étayer sa cause contre Shirdon. Vice Media a refusé.

Les juges de la Cour suprême donnent raison à la Cour supérieure de l’Ontario et à la Cour d’appel, qui avaient toutes deux ordonné la remise des documents journalistiques.

Les juges du plus haut tribunal du pays estiment que la grille d’analyse qui existe depuis 1991 pour trancher les ordonnances de communication visant des médias ou des journalistes s’applique toujours. Les juges font valoir que, dans le cas en question, la source de M. Makuch n’était pas confidentielle et que, comme le journaliste l’a plaidé lui-même, toutes les informations contenues dans l’échange avaient déjà fait l’objet de reportages. Bref, la police n’aurait accès à rien de plus que ce qui avait déjà été publié.

« L’intérêt de l’État à enquêter sur les crimes présumés et à poursuivre les auteurs l’emporte sur le droit des appelants [Vice Media] à la confidentialité des renseignements dans la collecte et la diffusion des informations, écrivent les juges. Fait important, la communication des renseignements recherchés ne révélerait pas l’identité d’une source confidentielle : aucune communication faite à titre confidentiel ou sous le couvert de l’anonymat ne serait divulguée, il n’existe aucune autre source par qui il serait possible d’obtenir les renseignements demandés ; la source a utilisé le média en tant, en quelque sorte, que porte-parole pour elle, afin de rendre publiques ses activités auprès d’un groupe terroriste et de diffuser ses idées extrémistes. »

Les juges insistent sur la différence entre une source confidentielle et une source qui ne l’est pas. Ils rappellent un précédent jugement concernant le National Post dans lequel il avait été établi que les « effets négatifs potentiels » d’obliger la divulgation de sources confidentielles « étaient si prédominants qu’ils justifiaient de permettre l’application du privilège du secret des sources confidentielles ». « Il n’existe pas de tel privilège entre les journalistes et les sources non confidentielles. » Les juges soulignent à cet égard que même dans la Loi sur la protection des sources journalistiques adoptée à l’initiative du sénateur Claude Carignan il y a un an, les « sources journalistiques » sont définies « étroitement comme une source qui transmet confidentiellement de l’information et dont l’anonymat est essentiel aux rapports entre le journaliste et la source ». Ce n’était pas le cas en l’espèce.

L’avocat spécialisé dans le droit des médias Mark Bantey estime d’ailleurs que les journalistes n’ont pas raison de s’insurger contre la décision. « Ce n’est pas un bon résultat pour Vice Media, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise décision pour les médias en général, dit-il en entrevue avec Le Devoir. Ils ne devraient pas être préoccupés. Ce n’est pas nécessaire qu’ils déchirent leur chemise. »

Me Bantey rappelle que même dans la cause de Daniel Leblanc, visant à révéler l’identité de sa source MaChouette par qui le scandale des commandites a été éventé, la Cour suprême avait refusé d’octroyer une protection absolue aux sources journalistiques. La protection, avait tranché la Cour, devait être jugée au cas par cas. (Elle l’avait accordée à M. Leblanc.) Il aurait donc été étonnant que subitement, la Cour accorde une telle protection absolue pour du matériel journalistique n’émanant pas d’une source confidentielle. Me Bantey salue en outre le fait que la Cour suprême a statué que dorénavant, un juge saisi d’une demande d’ordonnance de communication visant un journaliste devra envisager de l’en avertir pour lui permettre de faire des représentations.

Les communications entre le journaliste et le terroriste avaient eu lieu via une messagerie qui ne consigne pas les échanges. C’est pour cela que la police plaidait que le téléphone du journaliste était sa seule source. Les captures d’écran étaient considérées comme nécessaires à l’enquête puisqu’elles constitueraient une preuve, alors qu’un reportage médiatique relève presque du ouï-dire dans une salle de tribunal.

Selon l’armée américaine, Shirdon a été tué en juillet 2015 lors d’un bombardement en Syrie.

Vice Media a réagi par communiqué de presse à la décision. « C’est un jour sombre pour la liberté de la presse, qui est un principe fondamental de la démocratie. Bien que nous ayons perdu cette bataille, rien n’ébranle notre conviction qu’une presse libre est nécessaire à une bonne compréhension du monde dans lequel nous vivons. » Vice n’a pas indiqué s’il remettrait les documents demandés. Refuser de le faire constituerait un outrage au tribunal, passible d’emprisonnement.

Division, mais unanimité

Fait à noter dans ce jugement, il comporte deux séries d’arguments : ceux de la majorité de cinq juges et ceux de la minorité des quatre autres.

La majorité estime que la grille d’analyse existant depuis 1991 est encore bonne. Elle ne fait que la restructurer un peu pour la rendre plus claire.

La minorité, elle, estime qu’il faut considérer que la liberté de la presse constitue un droit à part entière qui doit être considéré dans ce genre de cause. Néanmoins, même en appliquant cette nouvelle grille d’analyse plus sévère, la minorité conclut quand même que dans le cas présent, les documents journalistiques devraient être remis à la police.