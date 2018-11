Conseil de presse: un grief rejeté et un retenu pour le site du «JdeM»

Une plainte au Conseil de presse concernant deux textes de contenu commandité publiés sur le site du Journal de Montréal a obtenu un jugement divisé. Le plaignant estimait qu’il y avait un manque de distinction entre ces textes publicitaires et le contenu journalistique du site. Alors que le jury d’honneur n’a pas constaté de manquement déontologique pour le texte Enfin une façon hyper simple d’éviter de faire le ménage, il a retenu le grief pour l’article 7 sentiers magnifiques à découvrir cet automne. Soulignant la mention discrète et sans logo du commanditaire au début du texte, les membres majoritaires du jury ont estimé que « la signature du rédacteur de ce texte est semblable à celle des journalistes, la typographie utilisée est la même que dans le reste du site Internet, et les lecteurs ont la possibilité de partager le texte sur les réseaux sociaux, comme c’est le cas des articles journalistiques ». Les parties mises en cause n’ont soumis aucune réplique à la présente plainte, a souligné le Conseil de presse.