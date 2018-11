«Le Devoir» participera à une enquête journalistique d’envergure

Le journal Le Devoir prêtera main-forte à l’Institut du journalisme d’enquête de l’Université Concordia pour mener une enquête d’envergure nationale aux côtés de sept autres médias et plusieurs départements universitaires de journalisme au Canada.

« En unissant leurs forces, non seulement les universités et les médias d’information partenaires soutiennent le travail des journalistes, mais ils préparent aussi les étudiantes et étudiants à évoluer dans les salles de nouvelles de demain, et ce, tout en proposant aux Canadiennes et aux Canadiens des reportages approfondis d’intérêt public », se réjouit Patti Sonntag, directrice de l’Institut du journalisme d’enquête.

« Aujourd’hui plus que jamais, les médias ont un rôle crucial à jouer dans la sauvegarde de notre démocratie », soutient de son côté le directeur du Devoir, Brian Myles.

Créé en juin dernier, l’Institut du journalisme d’enquête favorise ainsi les collaborations entre différentes salles de presse et des milieux universitaires pour stimuler le journalisme d’enquête à travers le pays et travailler sur des sujets d’intérêt public.

Le premier projet, lancé cet automne, réunissait au départ six médias : Global News, le National Observer, les StarMetro de Calgary, Halifax, et Vancouver et le Toronto Star. Le Devoir et le Regina Leader-Post ont finalement décidé de se joindre à l’équipe. Sept universités participent à titre de partenaires : l’Université Carleton, le Collège Humber, l’Université Mount Royal, l’Université Ryerson, l’Université de King’s College, l’Université de Régina et l’Université de la Colombie-Britannique.

Le sujet de l’enquête 2018-2019 demeure pour le moment confidentiel, mais sera « d’une envergure sans précédent au Canada », assure l’Institut, précisant qu’une centaine de collaborateurs apportent déjà leur soutien au rédacteur en chef du projet, le journaliste d’enquête Robert Cribb.