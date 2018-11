La grève est évitée au «Globe and Mail»

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Toronto — Une grève a été évitée au Globe and Mail à peine quelques heures avant le début prévu de l’arrêt de travail. Unifor, qui représente 320 journalistes, rédacteurs en chef et autres membres du personnel du journal national, a déclaré que les deux parties avaient conclu un accord de principe. Le syndicat a affirmé que les détails de l’accord ne seraient pas divulgués tant qu’il n’aurait pas été présenté aux membres pour ratification. Unifor avait déjà dit que les membres cherchaient à protéger leur pension de retraite et à mettre fin à ce qui serait un écart salarial entre les hommes et les femmes. Les deux parties négociaient depuis six mois. Les membres avaient confié à leur comité de négociation un mandat de grève de 94 % il y a deux semaines. Une filiale du Globe and Mail détient une participation dans La Presse canadienne, en partenariat avec Torstar et une filiale de La Presse.