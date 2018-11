«La Presse» supprime 37 postes

Quelques mois après avoir annoncé son changement officiel de structure en fiducie d’utilité sociale, le président de La Presse a annoncé jeudi matin que 37 départs volontaires seraient demandés aux divers employés du média.

Tous les employés de La Presse, autant la direction que les syndiqués, étaient rassemblés jeudi matin au Palais des Congrès à l’invitation du président Pierre-Elliott Levasseur.

Avant la rencontre, les mines étaient déjà basses dans les corridors menant à la salle de réunion, alors que l’ombre de compressions planait déjà sur les employés du quotidien tout numérique. La Presse + a vu le jour en avril 2013.

En juillet, M. Levasseur avait annoncé la nomination du juge à la retraite Louis LeBel à la tête de la fiducie, une entité qui rend La Presse indépendante de son ancien propriétaire Power Corporation.

La présidence du conseil d’administration avait aussi été confiée à Alain Gignac. Ce dernier a fait partie de plusieurs grandes agences de communications et marketing dont, notamment, le Groupe Cossette et, Marketel-McCann-Erickson, en plus d’avoir été chef de la direction Marketing chez TC Transcontinental.

En juin 2017, lorsque La Presse a annoncé qu’il abandonnait le format papier, 49 postes avaient été abolis.

Plus de détails suivront.