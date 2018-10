256 millions dépensés en publicités politiques sur Facebook en 6 mois

San Francisco — Quelque 256 millions de dollars en publicités politiques ont été dépensés sur Facebook en six mois aux États-Unis, a indiqué le réseau social mardi, précisant que le comité pro-Trump « Make America Great Again » était le deuxième annonceur politique en importance avec 3,1 millions. Ce montant a servi à payer près de 1,7 million d’annonces destinées à soutenir un candidat à un scrutin, une mesure soumise au vote ou abordant « une problématique d’importance nationale », a dévoilé Facebook. Le groupe a publié son premier rapport sur ce sujet devenu polémique depuis les révélations autour des manipulations politiques d’élections opérées sur le réseau social. Facebook avait promis de développer un outil permettant de retrouver les archives des différentes publicités à caractère politique aux États-Unis publiées sur sa plateforme et sur Instagram. Il sera mis à jour toutes les semaines.