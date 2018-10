Campagne de publicité pour l’aide à la presse

La Fédération nationale des communications, affiliée à la CSN, a déployé mardi une campagne publicitaire radio ciblant le gouvernement fédéral, afin qu’il vienne en aide aux médias écrits qui vivent des temps difficiles. « Notre démocratie est basée sur la capacité des médias à assurer le rôle de chien de garde de l’élite en place », a expliqué la présidente de la FNC-CSN, Pascale St-Onge. Le syndicat espère que le premier ministre Justin Trudeau agisse soit avant la mise à jour économique prévue en novembre, soit lors du prochain budget fédéral, sans quoi « d’autres médias écrits ne survivront pas une année de plus ». « Ne rien faire, c’est les laisser mourir », peut-on entendre dans la publicité. La FNC propose entre autres d’élargir le Fonds du Canada pour les périodiques aux quotidiens et aux hebdomadaires, en plus de mettre en place des crédits d’impôt sur la masse salariale.