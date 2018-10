«Le Monde» et «Le Devoir» croisent leurs regards

Les médias du monde entier font face à des défis de taille où certains jouent qui leur survie, qui leur identité. Alors que les rédactions de partout sur le globe raffinent leur modèle d’affaires et défendent le caractère essentiel et pertinent d’une information de qualité, certaines alliances font du bien.

Ainsi en est-il de cette main tendue du quotidien Le Monde vers Le Devoir. Inédite, son invitation à s’unir l’espace d’une journée pour un débat d’idées destiné au grand public nous a instantanément emballés.

Le Monde Festival exporte à Montréal une formule éprouvée chaque année par le quotidien réputé depuis cinq ans, à Paris : le 26 octobre prochain, les frontières s’effondrent pour permettre aux regards de se croiser. Sur des thèmes qui occupent l’avant-scène de l’actualité en France comme au Québec, des intervenants des deux côtés de l’Atlantique confrontent les approches et les visions. Des invités de grande qualité ont accepté de participer aux onze conférences qui se dérouleront au Musée des beaux-arts de Montréal et à l’Université Concordia.

Intelligence artificielle Le concept de ville intelligente popularisé au milieu des années 2000 a-t-il véritablement contribué à rendre meilleure la vie en cité ?

Réformes sociales Si les Québécois ont démontré une culture du consensus qui a permis des réformes sociales en douceur, les Français sombrent davantage du côté du dissensus et du changement conflictuel. Pourquoi ?

Exception culturelle La France comme le Québec se battent pour protéger leurs créations culturelles des impératifs commerciaux du libre-échange.

Environnement L’urgence climatique à nouveau sonnée dans le dernier rapport du GIEC renvoie à la nature des politiques publiques développées en France et au Canada.

Féminisme L’après #MeToo a-t-il la même résonance en France et au Québec ?

Culture Les musées peuvent-ils s’imposer comme figures du débat social et politique ? Certains modèles sortent du cadre traditionnel.

Éducation Échecs et inégalité, surmenage des professeurs, classes qui débordent : la France et le Québec partagent certains constats en matière d’éducation. Doivent-ils revoir leurs manières de faire ?

Histoire Les deux nations composent avec un passé de colonisateur. Comment enseigner cette portion de l’histoire ?

Immigration Les Français sont les premiers immigrants du Québec. Que diable viennent-ils chercher chez nous ?

Laïcité Les débats battent leur plein et polarisent ici comme là-bas autour des enjeux de laïcité. L’État doit-il imposer sa vision des choses ?

