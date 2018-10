Le «HuffPost Québec» forcé d’abolir le poste de rédacteur en chef

Le propriétaire du HuffPost Québec, la multinationale Verizon, a aboli jeudi matin le poste de rédacteur en chef de la branche québécoise du média d’information en ligne.

C’était Patrick White qui avait ce titre depuis 2011, au tout début de l’aventure de ce média électronique qui est né officiellement en 2012. M. White a par ailleurs assuré au Devoir que la survie du HuffPost Québec n’était pas menacée par les compressions.

La branche québécoise du HuffPost compte une quinzaine d'employés dans sa salle de rédaction et six employés permanents aux ventes. C’est le rédacteur en chef adjoint, Christian Duperron, qui prend pour l’instant les commandes du média.

Patrick White a précisé au Devoir que le HuffPost UK a subi le même sort mercredi, et que « la glace est vraiment mince » pour les entreprises médiatiques.

« On est toujours un peu sur un siège éjectable, a expliqué un Patrick White serein. Mon poste a été aboli pour des raisons budgétaires. On fait partie de Verizon, qui est une multinationale présente dans 25 pays, et on est au quatrième trimestre. C’est une entreprise cotée en Bourse, alors ce genre de décision n’est pas inhabituel. »

Le HuffPost Afrique du Sud a fermé ses portes il y a quelques mois, alors que les succursales du Brésil, de l’Inde et de l’Australie ont subi des restructurations.

«Mais le bureau de Montréal demeure, le bail est signé pour cinq ans. L'équipe demeure», ajoute Patrick White.

Le journaliste aura donc passé les sept dernières années au HuffPost Québec, après avoir travaillé à CTV, à Reuters, à La Presse canadienne, au Journal de Québec et à Canoë.

«Honnêtement, je n'ai jamais été aussi bien traité [qu’au HuffPost]. On dit toujours “cut the bullshit”, mais c'est le meilleur employeur que j'ai eu de ma carrière. Je pars en bons termes, ça ne se termine pas en queue de poisson.»

La marque HuffPost, anciennement Huffington Post, a été cofondée en 2005 par Arianna Huffington, avant d’être achetée par AOL en février 2011. Le géant Verizon a fait l’acquisition d'AOL en 2015, avant de la fusionner avec Yahoo! l’année dernière, sous le nom de Oath.