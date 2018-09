Entente de principe à Radio-Canada

Le Syndicat des communications de Radio-Canada (SCRC) et la direction du diffuseur public ont annoncé jeudi être parvenus à une entente de principe après des négociations intenses entamées le 5 septembre.

Dans un bref communiqué, les deux partis disent croire « que l’entente répond aux besoins exprimés par les employés et par l’organisation. »

L’entente sera présentée à ses membres le 22 septembre en assemblée générale. Un vote aura lieu samedi et dimanche.

« On est allé en conciliation, qui s’est transformée en médiation, et on a obtenu une entente de principe hier en soirée », a confirmé au Devoir la présidente du SCRC Johanne Hémond.

La menace d’une grève pendant la campagne électorale, qui pourrait nuire à la diffusion de la soirée électorale du 1er octobre, est dans l’air à Radio-Canada — tout comme à TVA.

Mme Hémond n’a pas voulu préciser quelles étaient les avancées obtenues par le syndicat avant que les membres n’en prennent connaissance ce samedi. « Je vous dirais que dans le passé on vous a fait part d’irritants majeurs, et l’entente de principe tourne autour des irritants qu’on avait », a-t-elle toutefois affirmé.

Le dossier des employés temporaires était au coeur du premier rejet en avril, alors que celui de la sous-traitance agaçait plusieurs employés, dont des permanents, en juin.

La nouvelle entente de principe survenue jeudi touche environ 3000 membres syndiqués de Radio-Canada au Québec et à Moncton. Elle pourrait permettre la ratification d’une première convention collective, d’une durée de trois ans, entre le diffuseur public et une nouvelle structure syndicale englobant les membres du SCRC, du Syndicat canadien de la fonction publique (section locale 675) et du Syndicat des technicien(ne)s et artisan(e)s du réseau français de Radio-Canada.

Une première entente avait été rejetée par les membres le 22 avril, alors qu’une offre globale subséquente de la direction n’avait reçu ni l’approbation du syndicat, ni des membres.

D’autres détails suivront.