Jian Ghomeshi publie un essai sur son procès

Toronto — L’ancienne vedette de la radio de la CBC, Jian Ghomeshi, a rédigé un essai pour une prestigieuse publication littéraire américaine. Dans son article intitulé « Reflections from a Hashtag » et publié en ligne vendredi dans le New York Review of Books, M. Ghomeshi fait référence à son procès pour agressions sexuelles.

M. Ghomeshi a été acquitté en mars 2016 de quatre chefs d’agression sexuelle et d’un chef d’étouffement impliquant trois plaignantes.

En mai 2016, il a présenté ses excuses à une quatrième plaignante et a signé un engagement de ne pas troubler l’ordre public, ce qui a entraîné le retrait d’un autre chef d’agression sexuelle.

Le procès et la décision ont déclenché un débat public émouvant sur la manière dont les plaignantes sont traitées par le système judiciaire.