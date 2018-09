La plateforme Pamplemousse.ca est de retour

La plateforme d’information hyperlocale Pamplemousse.ca reprend du service à Montréal, après plusieurs mois d’inactivité en raison d’un manque de financement. La campagne de sociofinancement lancée plus tôt cette année par le journal — qui informait essentiellement les habitants du Plateau Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Mercier Est — a finalement porté ses fruits. Plus de 37 000 dollars ont été recueillis sous forme de dons, de publicités et de commandites. Assez pour permettre à son équipe formée de trois journalistes — Anne-Marie Tremblay, Simon Van Vliet et Pierre de Montvalon — de retourner sur le terrain, au moins pour les six prochains mois. Le modèle d’affaires reste à revoir pour survivre à la crise des médias. « Nous redoublerons nos efforts afin de pérenniser l’avenir du média en développant un nouveau modèle d’affaires misant sur l’innovation sociale et technologique », précise le journal sur son site Internet.