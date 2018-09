Les applications de la semaine: la meilleure liste de lecture et lire en courant

La meilleure liste de lecture

Les livres s’empilent sur votre table de chevet ? Pour tenir votre liste de lecture à jour, on vous conseille l’application du populaire site de critiques de livres Goodreads, qui permet de tenir le compte des ouvrages à lire (et de ceux déjà lus), qui fait des recommandations et vous permet de contribuer à la banque de critiques. Il n’y a toutefois pas moyen de filtrer les avis par langue, et la plupart des critiques sur les classiques et les best-sellers sont essentiellement en anglais. Mais un nombre élevé de livres québécois sont recensés et il y a plusieurs critiques en français, et pas seulement les Michel Tremblay de ce monde — on retrouve 22 critiques sur Les filles bleues de l’été de Mikella Nicol et 24 sur la bande dessinée Vil et misérable de Samuel Cantin, à titre d’exemples. Très pratique.

Goodreads : Book Review

Goodreads, Apple iOS, Google Android

Lire en courant ?

Si la liste de lecture que vous vous êtes composée avec Goodreads devient trop imposante pour ce que vous avez réellement le temps de lire, Audible pourrait vous être d’une certaine aide. Cette application propose une large bibliothèque de livres audio, en français comme en anglais, à écouter pendant le jogging matinal, dans les embouteillages ou même en relaxant dans un hamac. Les titres répertoriés se limitent principalement aux livres populaires américains, et le système d’achat de crédits mensuels par Amazon (propriétaire d’Audible) est un peu complexe de prime abord, mais les produits sont d’une grande qualité.

Audible

Audible inc., Apple iOS, Google Android