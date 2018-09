Fermeture de Village Voice, un hebdomadaire emblématique de New York

New York — The Village Voice, c’est fini : après six décennies, l’hebdomadaire emblématique du foisonnement culturel new-yorkais, en déclin depuis plusieurs années, va fermer, a annoncé vendredi son propriétaire, citant une « réalité économique de plus en plus difficile » pour les journaux. « C’est une triste journée pour le Village Voice et pour des millions de lecteurs », a indiqué le propriétaire, Peter Barbey, du groupe de presse familial Reading Eagle, qui avait racheté en 2015 cette institution du journalisme américain, espérant encore « assurer son avenir ». Mais en septembre 2017, face à la crise de la presse écrite, il avait réduit la voilure en supprimant l’édition papier pour passer au tout numérique.