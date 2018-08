Emmanuelle Latraverse de retour sur les ondes de TVA

Après avoir passé 13 années à Radio-Canada, Emmanuelle Latraverse fait un retour sur les ondes de TVA et LCN.

La journaliste et analyste politique entre en fonction dès lundi, deux mois à peine après avoir quitté son poste au sein de la société d’État. Elle continuera d’analyser et de décortiquer la politique canadienne, en direct d’Ottawa, en plus de poser un regard sur les débats politiques québécois. Mme Latraverse prendra part aux bulletins d’informations à TVA, en plus de participer aux émissions La Joute et Mario Dumont à LCN.

Par voie de communiqué, l’analyste a indiqué être « très heureuse d’effectuer un retour à TVA Nouvelles », où elle a commencé sa carrière au début des années 2000.