La Cour suprême accepte d’entendre la cause de la journaliste Marie-Maude Denis

La Cour suprême a accepté jeudi d’entendre la cause opposant la journaliste d’enquête Marie-Maude Denis à l’ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté.



Les avocats de ce dernier tentent de contraindre la journaliste de l'émission Enquête à révéler des sources à la base de reportages ayant placé Marc-Yvan Côté et ses coaccusés dans l’embarras.



La défense tente par tous les moyens de faire avorter le procès pour fraude et abus de confiance de l’ex-ministre et de ses cinq coaccusés en illustrant un système de fuites ayant, selon eux, nui au droit de leurs clients à un procès juste et équitable. Elle estime que le dévoilement des sources servira à établir le niveau de responsabilité de l’État dans les fuites.



La défense a subi un premier revers en Cour du Québec le 13 février.



Mais la décision du juge André Perreault a été invalidée un mois plus tard en Cour supérieure.



La Cour suprême a finalement accepté jeudi d’entendre l’affaire en appel. « L’audition de l’appel sera accordée un traitement accéléré », a confirmé la plus haute cour du pays dans un communiqué de presse.

D'autres détails suivront.