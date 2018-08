Le 104.9 FM n’émettra plus à Saint-Rémi

La radio communautaire CHOC FM, qui émettait depuis la municipalité de Saint-Rémi, disparaîtra du paysage radiophonique du Québec lundi après 19 années d’existence, a annoncé le directeur général de la station, Serge Paquin, par voie de communiqué.

Malgré des activités de financement prévues cet été, et une stratégie de développement de marché mise en branle cette année, le 104.9 cessera d’émettre dans la MRC des Jardins-de-Napierville.

En janvier dernier, la station de radio avait mené à terme un projet de rayonnement, sur lequel elle travaillait depuis plusieurs années, afin d’atteindre plus d’auditeurs et d’émettre au-delà de la municipalité. Son rayonnement avait alors « plus que doublé », expliquait M. Paquin en juin dernier sur les ondes de sa propre station.

Mais cela n’aura pas été suffisant ; ce projet aura été le « chant du cygne » de la station, indique le communiqué.

« Les nombreux retards à mettre en œuvre ce projet auront occasionné plusieurs dépenses d’opération additionnelles et joué un rôle déterminant sur la capacité de la radio à faire face à ses obligations financières. »

Trois emplois permanents seront touchés par cette fermeture. La dernière émission sera diffusée le 6 août en avant-midi.