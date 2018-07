Le «New York Daily News» supprime la moitié des postes de sa rédaction

La maison mère du New York Daily News a annoncé lundi en interne qu’elle supprimait la moitié des postes de la rédaction du quotidien, qui avait déjà procédé à plusieurs vagues de licenciements ces dernières années.

Contacté par l’AFP pour confirmer l’information, publiée par plusieurs médias américains, le groupe de presse Tronc n’a pas donné suite.

« Si vous haïssez la démocratie et pensez que les collectivités locales devraient fonctionner sans contrôle et dans l’opacité, alors aujourd’hui est une belle journée pour vous », a tweeté, dans la nuit de dimanche à lundi, le directeur de la rédaction, Jim Rich, dont plusieurs médias ont annoncé le départ.

If you hate democracy and think local governments should operate unchecked and in the dark, then today is a good day for you.