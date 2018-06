Postmedia ferme six journaux et va réduire sa masse salariale de 10%

L’entreprise médiatique canadienne Postmedia a annoncé dans une note à ses employés qu’elle réduira de 10 % sa masse salariale d’ici le 31 août, en plus de fermer six journaux albertains et ontariens et d’en limiter d’autres à leur site Web.

Postmedia, entre autres propriétaire du National Post et de The Gazette au Québec, a expliqué dans une missive aux premières lignes pourtant optimistes que « la réalité à laquelle nous devons faire face est que le ballon des revenus traditionnels continue de se dégonfler à un rythme bien plus grand que celui avec lequel nous sommes capables de gonfler le ballon des revenus numériques ».

L’entreprise a donc décidé « de fermer les publications non profitables » et de réduire les dépenses salariales de 10 % d’ici la fin de l’année fiscale, le 31 août.

Six journaux fermeront donc leurs portes, soit les publications albertaines du Camrose Canadian et du Strathmore Standard, ainsi que les imprimés ontariens Kapuskasing Northern Times, Ingersoll Times, Norwich Gazette et Petrolia Topic. Quatre autres cesseront d’être imprimés et ne survivront qu’en version en ligne.

Au moment d’écrire ces lignes, Postmedia n’avait pas rappelé Le Devoir.

Il n’a pas été précisé dans la note de l’entreprise combien de postes représentaient les compressions de 10 %.

Le président du syndicat Unifor, Paul Morse, a rappelé dans un communiqué que les journaux canadiens sont en mauvaise posture en raison de la baisse de la publicité imprimée, pendant que les sociétés technologiques étrangères Google et Facebook « siphonnent » les recettes publicitaires des journaux locaux.

« Nous avons demandé au gouvernement fédéral d’aider les journaux à faire la transition à une nouvelle façon de fournir des nouvelles locales viable sur le plan économique, mais on nous a essentiellement servi des paroles creuses », a-t-il déclaré.

En novembre, Torstar et Postmedia ont annoncé qu'ils avaient échangé un total de 41 publications, principalement en Ontario, pour cesser de publier la plupart d’entre elles, ce qui a entraîné la perte de 291 emplois.

Avec La Presse canadienne